США отозвали на модернизацию бомбардировщики из Сирии и Ирака

США отзывают сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 "Лансер" (Lancer) из участия в воздушной операции против Исламского государства в Ираке и Сирии на неопределенный срок, сообщает Military.com со ссылкой на главу центрального командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-лейтенанта Чарльза Брауна.

Утверждается, что этот шаг был сделан для проведения модернизации воздушных судов, в частности изменения кабины летчиков.

Бомбардировщик B-1 с четырьмя двигателями особенно ценился во время своей миссии в Сирии и в Ираке за возможность перевозить большие объемы грузов на дальние расстояния, пишет интернет-издание со ссылкой на Чарльза Брауна.

"B-1 "Лансер" был выведен, но у нас есть много других мощных машин. Возможно, мы потеряем в мобильности, потому что у нас не будет бомбардировщика, который может переносить столько боеприпасов. Мы сможем справиться с этим. Мы знали, что это (отзыв самолетов – ред.) случится и подготовились", — сказал американский генерал-лейтенант, передает РИА Новости.

В частности, ВВС США в Ираке и Сирии рассчитывают на истребители F-22.