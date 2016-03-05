Российский авианосец летом отправится в Средиземное море

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отправится в Средиземное море летом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в главном командовании ВМФ России.

«Этим летом планируется поход «Кузнецова» в Средиземное море, он возглавит постоянную группировку ВМФ в этом регионе», — заявил источник.

Сейчас, уточнил он, авианосец находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходит восстановление технической готовности перед дальним морским походом. В частности, к началу лета погреба авианосца должны будут модернизировать под новые виды авиационных боеприпасов.

Какие задачи будет выполнять авианосец в качестве флагмана Средиземноморской группировки ВМФ России, собеседник агентства не уточнил.

Формирование постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море началось в 2013 году. Как правило, на ротационной основе в этом регионе находятся более десяти кораблей.

Ранее самыми большими кораблями российского флота, возглавлявшими группировку в Средиземноморье, были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетные крейсера "Москва" и "Варяг". "Варяг", который является флагманом Тихоокеанского флота, находится в Средиземном море сейчас.

Также отмечается, что "Адмирал Кузнецов" после дальнего похода в Средиземном море встанет в ремонт на 2-2,5 года.

Ранее сообщалось, что российский гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в ходе выполнения задач боевой службы прошел Суэцкий канал и вошел в Средиземное море.