Россия решила направить в Сирию ракетный крейсер "Варяг"
18:46, 08 декабря 2015Мир
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", который в настоящее время в Индии участвует в российско-индийских военно-морских учениях "Индра", отправится в Сирию.
Крейсер "Варяг" отправят в Сирию / wikipedia.org
Об этом рассказал источник в принимающей участие в маневрах российской делегации, передает ТАСС.
"Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" направится из Индии в Сирию, где сменит ракетный крейсер проекта 1164 (шифр "Атлант") "Москва", - отметил он.
Кроме того, стало известно, что корабль пробудет там, предположительно, до сентября.
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