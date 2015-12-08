Россия решила направить в Сирию ракетный крейсер "Варяг"

Об этом рассказал источник в принимающей участие в маневрах российской делегации, передает ТАСС.

"Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" направится из Индии в Сирию, где сменит ракетный крейсер проекта 1164 (шифр "Атлант") "Москва", - отметил он.

Кроме того, стало известно, что корабль пробудет там, предположительно, до сентября.

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