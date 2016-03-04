В ЕС заявляют, что Турция до июня должна остановить поток мигрантов

Об этом заявил в пятницу, 4 марта, глава Представительства ЕС в Турции Хансйорг Хабер. Он также отметил, что до первого июня должно вступить в силу соглашение о реадмиссии между Анкарой и Брюсселем, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Очень важной датой будет первое июня, когда должны вступить в силу и исполняться все условия соглашения о реадмиссии между Турцией и ЕС. Тем временем важно улучшить выполнение уже имеющихся двусторонних соглашений о реадмиссии с Грецией и Болгарией. Тогда Турции надо будет остановить или очень существенно сократить нелегальный поток беженцев и мигрантов из ее эгейского побережья на греческие острова", - заявил Хабер.

Читайте такжеЕвросоюз выделил Турции первые 95 миллионов евро на мигрантов

Тем временем председатель Европейского Совета Дональд Туск в письме к главам правительств и государств ЕС сообщил, что Евросоюз рассчитывает на скорейшее возвращение из Греции в Турцию мигрантов, которые не имеют права на международную защиту. 3 марта Туск провел в Анкаре встречу с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, который пообещал, что его страна будет принимать всех мигрантов, которые были задержаны в турецких территориальных водах.