Дания продлила действие пограничного контроля
Власти Дании решили продлить действие пограничного контроля на один месяц, до 3 апреля этого года.
Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Берто, передает "ЕвроПравда". Отвечая на вопрос журналистов, Наташа Берто подтвердила, что Дания решила продлить действие временного пограничного контроля.
Читайте такжеВ Дании принят закон о конфискации ценного имущества у мигрантов
"Я могу подтвердить, что комиссия получила утром письмо от властей Дании о намерении продлить действие временного пограничного контроля до 3 апреля 2016 года в соответствии со ст. 24 Шенгенского кодекса о границах", – отметила Наташа Берто.
Ранее правительство Дании решило продлить действие пограничного контролюдо 4 марта.
Ранее сообщалось, что датский парламент принял пакет мер для сдерживания потока мигрантов, ищущих убежища в стране. В частности, закон предусматривает конфискацию ценных вещей мигрантов дляоплаты их проживания.