Дания продлила действие пограничного контроля

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Берто, передает "ЕвроПравда". Отвечая на вопрос журналистов, Наташа Берто подтвердила, что Дания решила продлить действие временного пограничного контроля.

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"Я могу подтвердить, что комиссия получила утром письмо от властей Дании о намерении продлить действие временного пограничного контроля до 3 апреля 2016 года в соответствии со ст. 24 Шенгенского кодекса о границах", – отметила Наташа Берто.

Ранее правительство Дании решило продлить действие пограничного контролюдо 4 марта.

Ранее сообщалось, что датский парламент принял пакет мер для сдерживания потока мигрантов, ищущих убежища в стране. В частности, закон предусматривает конфискацию ценных вещей мигрантов дляоплаты их проживания.