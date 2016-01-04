Дания ввела временный погранконтроль с Германией

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен.

По словам премьера, новые правила вступили в силу в 12:00 и будут действовать в течение 10 дней. После этого пограничный контроль может быть продлен на 20 дней, если этого потребует ситуация.

Расмуссен сделал это заявление всего через 12 часов после того, как Швеция начала проверку документов всех прибывших из Дании. По его словам, этот шаг был "реакцией на решение Швеции".

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"Это очень серьезный шаг, и он должен рассматриваться в свете серьезного миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа. Это, вероятно, самый большой и самый сложный кризис, который мы видели в этом столетии", - отметил Расмуссен.

Пограничный контроль на немецкой границе не будет осуществлятся по шведской модели, в которой частным транспортным компаниям поставлена задача проверки документов всех пассажиров.

Вместо этого датская полиция будет проводить выборочные проверки на паромах и в поездах, прибывающих из Германии.

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"Не все пассажиры из Германии будут проверяться. Полиция не будет просить всех предъявить паспорта", - сказал Расмуссен.

Датский премьер заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о своем решении.