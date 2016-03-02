В МИД Турции уверяют, что Анкара наносит удары в Сирии только по позициям ИГИЛ
20:00, 02 марта 2016Мир
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Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил, что с начала перемирия в Сирии Анкара наносит удары только по группировке "Исламское государство".
В Сирии Анкара наносит удары только по группировке "Исламское государство" / flickr.com/photos/nicokaiser
Дипломат также ответил на претензии России о поставках оружия в Сирию в гуманитарных конвоях, следующих из Турции. Он подчеркнул, что их не следует воспринимать всерьез. По его мнению, Москва выдвинула их, чтобы скрыть свои «военные преступления», сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.
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Как известно,режим прекращения огня в Сирии, о котором договорились Россия и США, начал действовать с субботы, 27 февраля.
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