В МИД Турции уверяют, что Анкара наносит удары в Сирии только по позициям ИГИЛ

Дипломат также ответил на претензии России о поставках оружия в Сирию в гуманитарных конвоях, следующих из Турции. Он подчеркнул, что их не следует воспринимать всерьез. По его мнению, Москва выдвинула их, чтобы скрыть свои «военные преступления», сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеРоссия перебросила в Сирию дополнительные беспилотники и радиолокационные станции

Как известно,режим прекращения огня в Сирии, о котором договорились Россия и США, начал действовать с субботы, 27 февраля.