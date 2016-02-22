Президент Сирии назначил дату парламентских выборов
Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.
Асад издал в понедельник, 22 февраля, указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии, передает Deutsche Welle.
Последний раз парламентские выборы в стране проводились в мае 2012 года, следовательно, полномочия нынешнего созыва органа должны завершиться в этом мае.
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О решении Асада было сообщено на фоне совместного заявления Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации относительно прекращения огня в Сирии.
Напомним, в заявлении закреплены условия вступления правительственных войск и вооруженных повстанцев к мирному процессу. Прекращение огня в Сирии должно начаться в субботу, 27 февраля.