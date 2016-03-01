Посол Турции в Украине объяснил почему его страна хочет вступить в ЕС

Об этом посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель сказал в интервью газете "День". "Для нас долгое время ЕС был успешным процессом региональной экономической интеграции, возможно, даже самым успешным в мире. Это создало сферу стабильности и процветания всей Европы. Именно из-за этого мы также хотим присоединиться к нему. Мы хотим вступить в ЕС, чтобы повысить стандарты нашего народа в политическом, экономическом и социальном плане. Если бы эти стандарты были в Африке, нам хотелось бы иметь интеграцию с Африкой, но они есть в Европе. Кроме того, мы были европейским игроком на протяжении современной истории, мы были частью европейского баланса сил. Поэтому для нас в историческом и культурном смысле много значит принадлежать к Европе. И у нас происходит постоянный процесс присоединения. Таким образом, мы хотели бы, чтобы Европа оставалась успешной, и не желаем ослабление ее позиций", - заявил посол.

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Он признал, что иногда Европа делает ошибки. "Мы знаем об этом и из нашей истории, и из нашего современного опыта сотрудничества с Европой. Принятие коллегиальных решений происходит нелегко, учитывая такое количество государств-членов. Иногда они испытывают трудности в формировании дальновидной политики. Например, Европа может оставаться небольшой, но оставаться международным актером; или она может проводить более дальновидную политику вместе с Турцией и, в конечном итоге, с Украиной, чтобы эффективнее решать международные глобальные проблемы. Турция как страна с мультикультурным опытом и тесными историческими и культурными связями с другими странами мира на самом деле может привнести в ЕС много чего интересного в экономическом плане. А Европа имеет большую интеллектуальную мощь, чтобы преодолеть ошибки и сделать большой вклад в цивилизационный прогресс", - сказал турецкий дипломат, добавив, что Турция верит в Европу.