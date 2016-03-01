Британия отправит в Тунис военных для борьбы с "Исламским государством"

Об этом заявил министра обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщае "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Тренировочная группа из 20 военнослужащих 4-й пехотной бригады сейчас движется в Тунис, чтобы помочь местным властям противодействовать незаконному пересечению границы с Ливией", – сообщил Майкл Фэллон во время своего выступления в парламенте.

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Отправка военнослужащих происходит на фоне роста в западных странах обеспокоенности распространением влияния "Исламского государства" в странах северной Африки, в частности, в Ливии.

Однако сейчас, по словам Майкла Фэллона, Великобритания не планирует разворачивать наземные войска в Ливии.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии планирует проведение на территории Ливии специальной военной операции против боевиков ""Исламского государства.