На шахте в России, где погибли 36 человек, произошел четвертый взрыв

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления военизированных горноспасательных частей МЧС России Владлен Аксенов, этот взрыв был мощнее предыдущего.

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Людей на момент взрыва в шахте не было, поэтому никто не пострадал, заявил Аксенов, передает Крым. Реалии.

25 февраля на шахте «Северная» произошел выброс метана и два взрыва, повлекшие обвал породы, возник пожар. 28 февраля произошел еще один взрыв в то время, когда в шахте работали спасатели. Погибли 36 человек – горняки и спасатели, еще 14 были ранены.

28 февраля в российской республике Коми объявили трехдневный траур.