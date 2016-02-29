На шахте в России, где погибли 36 человек, произошел четвертый взрыв
17:12, 29 февраля 2016Мир
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На шахте «Северная» в российской Воркуте 29 февраля произошел четвертый взрыв.
На шахте в Воркуте вновь произошел взрыв / МЧС РФ
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления военизированных горноспасательных частей МЧС России Владлен Аксенов, этот взрыв был мощнее предыдущего.
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Людей на момент взрыва в шахте не было, поэтому никто не пострадал, заявил Аксенов, передает Крым. Реалии.
25 февраля на шахте «Северная» произошел выброс метана и два взрыва, повлекшие обвал породы, возник пожар. 28 февраля произошел еще один взрыв в то время, когда в шахте работали спасатели. Погибли 36 человек – горняки и спасатели, еще 14 были ранены.
28 февраля в российской республике Коми объявили трехдневный траур.
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