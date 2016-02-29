Россия планирует создать перевалочно-логистический комплекс в оккупированном Крыму (карта)

Один из ПЛК будет в оккупированном Крыму, передает "КоммерсантЪ".

Военные рассчитывают, что реформа не только упростит логистику, но и приведет к экономии: эксплуатация комплексов оценивается в 14,8 млрд руб. ежегодно, это в два раза меньше, чем стоимость обслуживания существующих сейчас трех сотен объектов.

В РФ планируют завершить строительство всех 24 ПЛК к 2020 году.

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Так, командованию Южного, Центрального и Восточного военных округов поручено до 1 апреля начать высвобождение территорий под строительство ПЛК от материальных запасов и военной техники.

А до 1 марта командованию всех флотов и округов нужно переработать тактико-технические задания на строительство комплексов с учетом характеристик техники, которая будет там храниться.

Стало известно, что строительство производственно-логистических комплексов планируется в оккупированном Севастополе.