Россия планирует создать перевалочно-логистический комплекс в оккупированном Крыму (карта)
Минобороны России планирует созданить 24 перевалочно-логистических комплекса (ПЛК), которые должны заменить существующие сейчас 330 баз и складов на территории РФ.
Один из ПЛК будет в оккупированном Крыму, передает "КоммерсантЪ".
Военные рассчитывают, что реформа не только упростит логистику, но и приведет к экономии: эксплуатация комплексов оценивается в 14,8 млрд руб. ежегодно, это в два раза меньше, чем стоимость обслуживания существующих сейчас трех сотен объектов.
В РФ планируют завершить строительство всех 24 ПЛК к 2020 году.
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Так, командованию Южного, Центрального и Восточного военных округов поручено до 1 апреля начать высвобождение территорий под строительство ПЛК от материальных запасов и военной техники.
А до 1 марта командованию всех флотов и округов нужно переработать тактико-технические задания на строительство комплексов с учетом характеристик техники, которая будет там храниться.
Стало известно, что строительство производственно-логистических комплексов планируется в оккупированном Севастополе.
Напомним, ранее появилось видео полетов истребителей Су-27 на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму в ходе проверки боеготовности войск Южного военного округа.