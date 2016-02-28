Президент Турции возмущен решением суда освободить журналистов, обвиненных в шпионаже

Он сказал, что не принимает решение суда, который заявил, что права журналистов были нарушены, передает Би-би-си. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана речь идет о шпионаже, и это не имеет никакого отношения к свободе прессы.

Читайте такжеТурция может отказаться от перемирия в СирииГлавный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и глава бюро газеты в Анкаре Эрдем Гюль были арестованы в ноябре, после публикации материала, указывающего на то, что правительство Турции могло помогать исламистам в Сирии.

Они обвиняются в государственной измене, шпионаже и клевете в отношении органов государственной власти, а также в распространении недостоверной информации.