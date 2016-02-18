Президент Турции пообещал отомстить организаторам теракта в Анкаре

"Турция не постесняется воспользоваться своим правом на самозащиту в любой момент, в любом месте и по любому случаю", - передает Русская служба Би-Би-Си слова турецкого президента.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался, когда мимо проезжали автобусы с военнослужащими, заявляет канцелярия губернатора Анкары. Взрыв произошел неподалеку от зданий парламента и Генштаба армии. Заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг назвал этот взрыв терактом. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен почти по всему городу. Некоторые из погибших были гражданскими лицами.

Читайте такжеОпубликовано видео момента взрыва в Анкаре

Похороны погибших при взрыве пройдут сегодня.

Ответственность за его организацию никто на себя не брал. Службы безопасности винят как экстремистов так называемого "Исламского государства", так и Рабочую партию Курдистана.