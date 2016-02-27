Повстанцы в Сирии впервые сняли, как противотанковая ракета попадает в российский Т-90 (видео)

Сирийские повстанцы впервые опубликовали видео, как противотанковая ракета попала в российский танк Т-90 в Сирии.

Данное видео появилось на канале в Youtube.

На видео видно, как ракета взрывается в момент столкновения с броней танка, однако определить уровень повреждений из имеющихся данных невозможно.

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Издание Defence Blog отмечает, что на танке сработала российская система активной защиты от управляемых боеприпасов «Штора». При этом достоверно определить это по видео достаточно сложно.

Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.