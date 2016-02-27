В Москве полиция прекратила пускать людей к месту убийства Немцова
16:17, 27 февраля 2016Мир
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В Москве сотрудники полиции перестали пускать людей к месту убийства Бориса Немцова после того, как Большой Москворецкий мост оказался полностью переполнен подъехавшими туда людьми.
На подходах к мосту образовались длинные очереди людей / Фото УНИАН, Роман Цимбалюк
Автомобильное движение по мосту перекрыто, сотни людей с цветами стремятся подойти к месту, где был убит политик год назад, сообщает РБК.
Отмечается, что на подходах к мосту образовались длинные очереди людей.
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По словам стоящих в очередях, они готовы стоять до последнего, чтобы все-таки пройти на мост и отдать дань памяти Немцову.
Многие приехали к мосту с проспекта Сахарова, где днем прошло шествие памяти Бориса Немцова. Там прошла минута молчания, которую объявил заместитель председателя партии «Парнас», соратник Немцова Илья Яшин.
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