В Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель рядом с президентским дворцом, 14 погибших
22:02, 26 февраля 2016Мир
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Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на отель SYL в сомалийской столице Могадишо.
REUTERS
Об этом рассказал представитель местной полиции, передает "Дождь" со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что террорист-смертник протаранил на машине вход в отель, а затем несколько вооруженных боевиков после перестрелки с охраной здания проникли внутрь гостиницы.
В результате атаки погибли 14 человек: пять боевиков и девять местных жителей.
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По данным AP, отель, на который напали террористы, посещают правительственные чиновники и бизнесмены. Он находится напротив дворца сомалийского президента.
Ранее жертвами серии нападений группировки "Аш-Шабаб" на рестораны в Могадишо стали не менее 20 человек.
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