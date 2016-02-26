Путин опасается, что "недруги за бугром" повлияют на результат российских выборов

Российский лидер Владимир Путин требует от ФСБ не допустить иностранного вмешательства в осенние выборы в нижнюю палату парламента.

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"Я читаю ваши (ФСБ) документы, которые регулярно готовятся — и в обобщенном виде, и конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши недруги за бугром, как у нас в народе говорят", — цитирует Путина "РБК".

Президент РФ также заявил, что попытки внешнего вмешательства в ход осенних выборов в России будут рассматриваться как прямая угроза суверенитету и поставил ФСБ задачу: "Сделать все, чтобы пресечь деятельность тех, кто попытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества".

Добавим, ранее спикер Государственной думы РФ Сергей Нарышкин заверил, что выборы в нижнюю палату российского парламента в этом году не станут детонатором "неизбежного социального взрыва" в России.