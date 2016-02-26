Госдума отказалась почтить Немцова минутой молчания без разрешения Путина

С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Гудков (формально входит во фракцию "Справедливая Россия"), передает ТАСС.

"Прежде чем мы начнем обсуждать законопроекты, я предлагаю накануне убийства Бориса Немцова почтить память убитого политика минутой молчания", - обратился он к залу.

Гудков напомнил, что предлагал это сделать еще год назад, когда произошла трагедия, "Дума, к сожалению, не поддержала, но многие депутаты подходили и говорили, что это все-таки была ошибка", - утверждал парламентарий.

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"Поэтому я предлагаю эту ошибку исправить, тем более что это не вопрос политики, это вопрос этики и человеческого отношения к человеку, который работал здесь, в Думе, был руководителем фракции, был первым вице- премьером, губернатором, действующим депутатом Ярославской Думы", - заявил Гудков.

Получивший затем слово лидер ЛДПР Владимир Жириновский констатировал, что вопрос о проведении минуты молчания периодически возникает в Госдуме и предложил "простое решение".

"Что Госдума вставанием чтит память каких-то жертв, людей только в одном случае - если президент страны объявил в стране траур", - пояснил он.

"Очень много хороших людей и (происходят очень печальные события, но мне захотелось бы почтить память (Никиты) Хрущева, который разоблачил культ личности (Иосифа) Сталина. Это куда больший вклад в историю нашей страны, чем Борис Немцов, но мы никогда не чтили какую-то годовщину смерти, такого вообще не было", - подчеркнул Жириновский. Он также отметил, что в нижней палате парламента была практика, что только Совет Госдумы выносит решение (о проведении минуты молчания). "Когда эта анархия прекратится? Нужно внести в регламент жесткую норму", - призвал политик.

Российский оппозиционер, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Завтра, в годовщину его гибели, в российской столице и ряде других городов пройдут памятные мероприятия.