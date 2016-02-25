Лавров категорически отверг идею с планом "Б" по Сирии

"Нет его и не будет. Ни у кого", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о возможности использования плана "Б" в случае провала перемирия в Сирии, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что о плане "Б" по Сирии говорить преждевременно.

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Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.