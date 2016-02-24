Экс-военачальники Великобритании: В составе ЕС страна будет менее уязвима для глобальных угроз

Как пишет The Times,13 отставных британских экс-военных, в том числе бывшие начальники генштаба фельдмаршалы лорд Брамалл и лорд Гутри Крейгибенкский, подписали совместное открытое письмо.

«Мы служили по всему миру, участвуя почти во всех конфликтах, в которые была вовлечена Великобритания со времен Второй мировой войны. Мы гордимся тем, что послужили нашей стране и внесли вклад в безопасность Великобритании. Поэтому в преддверии референдума мы обеспокоены главным вопросом: где Великобритании будет безопаснее — в ЕС или за его пределами? Глядя на происходящие в мире события, мы видим только один ответ», — говорится в послании, адресованном редакции The Daily Telegraph, передает Росбалт.

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Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза назначен на 23 июня. Премьер Дэвид Кэмерон заявил, что решение, за которое в этот день проголосует большинство британцев, будет окончательным.