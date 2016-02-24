США подписали контракт на строительство базы ПРО в Польше - СМИ

Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на издание Dziennik Bałtycki. Стоимость контракта составляет более $182 млн. Самые важные элементы системы, то есть радар и пусковую установку SM-3, должна обеспечить компания AMEC Programs Inc., расположенная в штате Джорджия (США).

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Как пишет издание, строительство базы противоракетной обороны на бывшем военном аэродроме в Редзиково должно завершиться до 9 апреля 2018 года.

Кроме того, сообщается, что в поселке уже появились первые солдаты. Это работники американских ведомств, которые будут принимать участие в строительстве базы ПРО, то есть сотрудники Агентства по ПРО, ВМФ США, а также Инженерного корпуса армии США. Базу в Редзиково будут обслуживать максимум 300 пехотинцев и гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2015 года США одобрили ратификацию технического соглашения о размещении на севере Польши ракетной базы США, являющейся элементом системы ПРО.Сделка о размещении ракет была подписана между Польшей и НАТО в 2010 году с целью защитить страны Cевероатлантического альянса от потенциальной угрозы баллистического удара. Также Петагон подтвердил планы размещения тяжелого вооружения на территории семи стран ЕС: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Румынии и Германии.