Ситуация с правами человека в России серьезно ухудшилась - Amnesty International

Правозащитная организация опубликовала свой доклад по итогам 2015 года, в котором снова констатировала серьезное ухудшение ситуации с правами человека в РФ.

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Правозащитники считают, что российские власти в прошлом году продолжили расширять свой контроль над СМИ и интернетом: "Большинство СМИ в своей редакционной политике ни на шаг не отступали от официальной точки зрения на ключевые события внутри страны и в мире".

В то же время на Северном Кавказе правозащитники отмечают уменьшение числа нападений вооруженных группировок. Однако, как говорится в докладе, правоохранительные органы в этом регионе по-прежнему полагаются на силовые операции, практикуют похищения, незаконные задержания, пытки и жестокое обращение с задержанными.

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Кроме того, работа журналистов и деятельность правозащитников на Северном Кавказе связана с притеснениями, угрозами и насилием, причем, в том числе, со стороны представителей власти.

Что касается беженцев, которых новый доклад Amnesty International вообще называет главной проблемой, стоящей сейчас перед мировым сообществом, то за первые девять месяцев 2015 года Россия удовлетворила всего 96 прошений о предоставлении статуса беженца, и, как отмечают правозащитники, среди получивших его, нет ни одного гражданина Сирии.

НКО по-прежнему сталкиваются в России с притеснениями и в минувшем году в полной мере испытали на себе действие закона "об иностранных агентах".

Авторы документа напоминают, что четырех человек привлекли к суду по новому закону, который ввел уголовную ответственность за многократное нарушение закона о митингах.