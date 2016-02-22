Компания Apple предложила американским властям оценить последствия ее конфликта с ФБР

Американская компания Apple призвала к созданию правительственной комиссии или экспертной группы, которая рассмотрела бы вопрос влияния на национальную безопасность и личных свобод на фоне спора компании с ФБР о помощи во взломе смартфона подозреваемого в терроризме, сообщает РБК.

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В сообщении, опубликованном на сайте Apple, говорится, что компания охотно примет участие в создании подобной экспертной группы, передает РБК.

«Мы считаем, что лучшим решением для правительства будет, <...> как предложили некоторые члены конгресса, создать комиссию или другую экспертную группу по вопросам разведки, технологий и гражданских свобод, чтобы обсудить последствия [спора Apple с ФБР] для правоохранительных органов, национальной безопасности, конфиденциальности и свободы личности», — говорится в сообщении Apple.