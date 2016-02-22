Турция выделит финансовую помощь туристическим фирмам

Об этом сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, правительство выделит средства в объеме 255 млн лир (около $87 млн) прямой финансовой помощи предприятиям отрасли. Кроме того, туристические фирмы получат возможность реструктуризации задолженности.

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Турция традиционно пользовалась особой популярностью среди туристов Германии и России. Но, после недавнего теракта в Стамбуле, когда погибли десять немецких граждан, количество немцев, желающих отдохнуть в Турции, резко сократилось. Кроме того, Россия запретила своим гражданам посещать Турцию.

Статистика свидетельствует, что только в IV квартале 2015 года поступления туристической отрасли страны сократились на 14,3%. За весь 2015 год падение составило 8,3%. Между тем крупнейший туроператор мира TUI сообщил в этом месяце, что количество заказов на летний отдых в Турции сократилась из-за проблем с безопасностью на 40%. Еще 8 крупных круизных компаний - MSC, Costa, Thomson, Aida, Crystal, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises - вообще временно прекратили сотрудничать с Турцией по тем же причинам.

Туризм является одним из важных источников поступлений в бюджет Турции и обеспечивает тысячи рабочих мест.