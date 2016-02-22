В Берлине открыли отдельное общежитие для беженцев-геев
15:14, 22 февраля 2016Мир
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В берлинском районе Трептов начало работу первое в немецкой столице общежитие для беженцев-геев.
REUTERS
В нем смогут разместиться до 124 человек. По словам городского координатора по вопросам интеграции Дилек Колат, эта группа людей нуждается в особой защите.
Немецкие власти полагают, что среди беженцев насчитывается 4-8% геев, передает Русская служба ВВС.
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Первое подобное общежитие уже открылось в Нюрнберге.
В прошлом году с заявлениями о получении права на убежище в Германии обратились 1,1 миллиона человек.
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