Асад озвучил условия, при которых он готов прекратить огонь в Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что готов к прекращению боевых действий в охваченной войной Сирии в случае выполнения определенных условий. В частности речь идет о гарантии того, что повстанцы, воюющие против правительственных войск, за время перерыва в боях не смогут укрепить свои позиции, а также пополнить свои арсеналы и ряды бойцов из-за рубежа, "прежде всего, из Турции".

Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais, передает Deutsche Welle.

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Асад также указал на большое значение поддержки со стороны России и Ирана во время недавних "успешных действий" его войск. Повстанцы же, которых сирийский президент называет "террористами", по его словам, получают разного рода помощь из более 80 стран. К такой помощи относятся в частности оружие, финансовые ресурсы и политическая поддержка, отметил президент Сирии.

В Москве же тем временем подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать режим сирийского президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль продолжает придерживаться последовательной политики поддержки сирийской армии во время "наступательных действий против террористов и террористических организаций".