В России отреагировали на обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии

21:56, 19 февраля 2016
Мир
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В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские вертолеты армейской авиации 18 февраля не совершали полетов в районе российско-эстонской границы.

Ми-8 / wikipedia.org

Об этом сообщает "ТАСС".

"18 февраля вертолеты армейской авиации в указанном районе полетов не совершали", - отметили в Минобороны России.

Ранее Эстония сообщила, что российский вертолет Ми-8 в четверг, 18 февраля,нарушил воздушное пространство Эстонии в районе заставы Васькнарва. 

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Департамент полиции и погранохраны зафиксировал инцидент визуально и с помощью технических средств. Пограничники проверили акваторию Чудского озера и береговую линию, но ничего необычного не нашли.

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Вертолет находился в эстонском воздушном пространстве не более минуты. Его транспондер был отключен, план полета не был согласован с эстонской стороной, у вертолета не было радиосвязи с эстонскими диспетчерами.

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