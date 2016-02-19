В России отреагировали на обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии

Об этом сообщает "ТАСС".

"18 февраля вертолеты армейской авиации в указанном районе полетов не совершали", - отметили в Минобороны России.

Ранее Эстония сообщила, что российский вертолет Ми-8 в четверг, 18 февраля,нарушил воздушное пространство Эстонии в районе заставы Васькнарва.

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Департамент полиции и погранохраны зафиксировал инцидент визуально и с помощью технических средств. Пограничники проверили акваторию Чудского озера и береговую линию, но ничего необычного не нашли.

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Вертолет находился в эстонском воздушном пространстве не более минуты. Его транспондер был отключен, план полета не был согласован с эстонской стороной, у вертолета не было радиосвязи с эстонскими диспетчерами.