Папа Римский и миллиардер Трамп обменялись "любезностями"

Папа Римский Франциск прокомментировал антииммигрантские высказывания Дональда Трампа и сказал, что ни один человек, который стремится возвести стену на американо-мексиканской границе, не является христианином. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Человек, который думает только о возведении стен, где бы они ни были, а не о строительстве мостов, не является христианином", - сказал Франциск, который молился на американо-мексиканской границе за тех мигрантов, которые погибли, пытаясь попасть на территорию США.

В свою очередь Дональд Трамп не замедлил с ответом Папе. Выступая в Южной Каролине, республиканец заявил, что "если и когда Ватикан атаковали бы боевики "Исламского государства"... Папа захотел бы и молился бы, чтобы Дональд Трамп был президентом".

Как известно, недавно Трамп пообещал возвести стену на всей протяженности границы между Мексикой и США и выслать из страны 11 миллионов нелегальных мигрантов, если станет президентом Соединенных Штатов.