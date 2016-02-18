На "Евровидении" существенно изменятся правила голосования

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса Евровидения в Стокгольме.

С 2016 года профессиональное жюри и телезрители будут отдельно оценивать участников конкурса Евровидение по системе 1-8, 10 и 12 баллов.

После того, как телезрители отдадут свои голоса, все 43 стран объявлят результаты голосования жюри. После презентации результатов голосования жюри будут подсчитаны результаты телеголосования за каждую страну.

Читайте также"Евровидение - 2016": названы имена всех финалистов украинского отбора (видео)

Эти результаты телеголосования (в баллах) будут объявлены ведущими конкурса, начиная со страны, которая получила самое худшее количество баллов и заканчивая страной с наивысшим количеством баллов.

Теперь точный победитель будет известен только в последние минуты конкурса. Те страны которые заняли 3-е или 4-е место по голосованию жюри еще имеют возможность победить конкурс.

Читайте такжеРеволюция достоинства не способствовала изменениям в культурной политике Украины - эксперты

Если два или более участников набирают одинаковое количество баллов, только тогда будет подсчитан общий балл (50/50) голосования жюри и телезрителей. Победителем является та песня, которая получила баллы с наибольшего количества стран. Если две песни получили баллы от одинакового количества стран, тогда победителем будет та песня, которая получила большее количество 12 баллов. Если и эта цифра одинакова, тогда решающими будут 10 баллов и т.д.

Как и в прошлые годы, жюри будет голосовать во время генеральной репетиции полуфиналов или Финала.

Как сообщал УНИАН, в финале украинского отборочного конкурса на "Евровидение-2016" выступят Неангелы, SunSay и Pur:Pur, Jamala, The HARDKISS и Brunettes Shoot Blondes. Уже в выходные мы узнаем, кто из этих шести исполнителей представит Украину в Стокгольме на песенном конкурсе, который будет проходить 10, 12 и 14 мая.