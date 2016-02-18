Силы Асада отбили у повстанцев стратегический город в Латакии

Сирийская правительственная армия утром 18 февраля заняла населенный пункт Кинсабба — последний крупный населенный пункт в провинции Латакия, который удавалось удерживать воюющим против Башара Асада повстанцам, сообщает РБК.

По данным государственного агентства SANA, солдаты заняли также древнюю крепость, расположенную чуть северней города.

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Бои за Кинсиббу продолжались в течение нескольких дней. Накануне иранское агентство Fars со ссылкой на источники в правительственной армии сообщило о том, что войскам Асада удалось перекрыть пути снабжения в этом районе, приблизившись на шесть километров к границе с Турцией.