Сотни вооруженных бойцов покинули территорию Турции и пересекли сирийскую границу

По данным источников в рядах противников президента Сирии Башара Асада, около двух тысяч вооруженных бойцов, поддерживающих мятежников, на автомобилях покинули турецкую территорию и направились к городу Азаз на севере провинции Алеппо, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Их задача – усилить оборону города, к которому приближаются союзные правительственной армии курдские отряды.

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Сирийское правительственное агентство SANA утверждает, что всего границу пересекли около пятисот человек. Сирийский мониторинговый центр по соблюдению прав человека сообщил о том, что на север провинции Алеппо вошли несколько сот бойцов.

Как известно, Анкара неоднократно заявляла о планах противодействовать курдским «Отрядам народной самообороны», прорвавшим оборону мятежников к северу от Алеппо и двинувшимся к границе с Турцией.

Напомним, Турция начала обстрел позиций курдов в Сирии, требуя оставить свои позиции к северу от Алеппо.

Сирия в свою очередь осудила военные действия Турции против курдов в северной провинции Алеппо.

"Турецкая артиллерия обстреливает сирийскую территорию, прямо поддерживая вооруженные террористические организации", - говорится в обращении сирийского правительства к председателю Совбезу ООН.

Анкара рассматривает сирийских курдов как сообщников объявленной в Турции террористами Рабочей партии Курдистана, которая длительное время требует автономии для курдов.