Президент Венесуэлы объявил о девальвации и резком повышении цен на бензин

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Курс доллара США в Венесуэле теперь будет на 37% выше — на уровне в 10 боливаров за доллар (ранее 6,3 боливара). Также Каракас собирается изменить метод расчета курса, приняв во внимание значительно более слабый курс боливара в неофициальных обменных пунктах (до 200 боливаров за доллар).

По подсчетам Reuters, цены на бензин в целом вырастут сразу на 1329%; известно, что литр 95-го бензина подорожает с 0,097 до 6 боливаров. При этом агентство отмечает, что в цену венесуэльского бензина закладывается крайне высокий уровень государственных субсидий, поэтому за полный бак можно будет расплатиться по цене бутылки газировки ($0,23). В прошлый раз к столь радикальному повышению цен власти страны прибегали в 1989 году, что привело к масштабным протестным выступлениям.

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Полученные в результате повышения цен доходы Мадуро планирует направить в государственные фонды. Примерно 30% от доходов пойдет на закупку нового общественного транспорта и его ремонт.

Президент Мадуро, лишившийся поддержки парламента после уверенной победы оппозиции, пытается проводить реформы на фоне глубокого экономического кризиса, который сопровождается дефицитом товаров, обесцениванием валюты и проблемами с электроснабжением.

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