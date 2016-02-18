Премьер Венгрии: автоматического продления санкций против России не будет

Об этом сообщает Радио Свобода.

Российский президент, в свою очередь, в очередной раз заявил, что Минские договоренности об урегулировании в части востока Украины должна выполнять сама Украина, но не упомянул об обязательствах, которые должна выполнить Россия.

В ходе встречи, состоявшейся под Москвой, Орбан также призвал к лучшим отношениям между Евросоюзом и Россией. По его словам, Будапешт заинтересован в таком улучшении, что отвечало бы интересам Венгрии.

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Нынешнее правительство Венгрии уже много раз выступал за снятие санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии против Украины. ЕС заявляет, что санкции, наложенные в связи со вмешательством России на Донбассе, могут снять только после полного выполнения Россией нескольких пакетов договоренностей, заключенных в 2014-2015 годах в белорусском Минске и известных вместе как минские договоренности.

В Евросоюзе правительство Орбана обвиняют в нарушении ряда принципов ЕС, в том числе в области прав человека, свободы слова, независимости правосудия и тому подобное. Орбана также упрекают за его пророссийскую позицию и тесные отношения с Путиным.