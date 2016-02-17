В королевской семье высказались по вопросу сохранения Великобритании в ЕС

Об этом сообщает "Газета.Ru" соссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в ходе своего выступления герцог Кембриджский подчеркнул необходимость совместных и слаженных действий перед лицом проблем, с которыми мир столкнулся в последнее время. Сотрудничество с другими нациями он назвал «краеугольным камнем безопасности и процветания» Великобритании.

Читайте такжеУ Меркель предостерегли от развала ЕС

Слова принца Уильяма, а также присутствие на мероприятии главы внешнеполитического ведомства Филиппа Хэммонда расценивается политическими аналитиками как косвенная поддержка королевской семьей позиции по сохранению членства Великобритании в Евросоюзе.

Позже представители Кенсингтонского дворца выступили с заявлением, что слова принца нельзя расценивать как позицию по вопросу отношений с Евросоюзом.

Читайте такжеПринц Джордж пошел в детский сад

«Речь шла не о Европе. Принц ни разу в своем выступлении не произнес слово «Европа», — прокомментировала королевская пресс-служба. По ее мнению, заявления принца о «работе в партнерстве» и «возможности совместных действий» не стоит расценивать как позицию по будущему соглашению. Все примеры, которые приводил герцог, касались сотрудничества в рамках ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее премье-министр Великобритании заявил,что выход из ЕС является угрозой национальной безопасности.