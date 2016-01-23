Действия Китая в Южно-Китайском море ведут к самоизоляции - Пентагон

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает Reuters.

"Я не из тех людей, которые верят, что конфликт между США и Китаем является неизбежным, это безусловно не желательно. Я не думаю, что это возможно", - сказал Картер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Мы не пытаемся склонить людей на чью-либо сторону. Но люди приходят к нам все чаще. Почему это происходит? Потому что Китай предпринимает некоторое шаги, которые, по моим опасениям, направлены на самоизоляцию, что может привести к такому результату, который никто из нас не желает", - отметил глава Пентагона.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай обвинил США в "серьезной военной провокации", которой считает пролет двух бомбардировщиков В-52 возле одного из островов в Южно-Китайском море.