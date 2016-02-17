США готовились к военному конфликту с Ираном в случае провала переговоров по ядерной программе - NYT

Об этом сообщили представители американской разведки и вооруженных сил, передает ZN.UA со ссылкой на New York Times.

План под кодовым названием Nitro Zeus предусматривал отключение систем противовоздушной обороны Ирана, систем коммуникаций и основных частей сети электроснабжения. Сообщается, что к разработке плана Nitro Zeus, который обошелся в десятки миллионов долларов, были привлечены тысячи сотрудников разведки и военнослужащих США.

Также в компьютерную сеть Ирана были установлены электронные имплантаты для "подготовки поля боя". В частности, США ожидали обострения отношений между Израилем и Ираном.

Однако после заключения ядерной сделки с Ираном разработка данного плана была прекращена.

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Кроме этого, отмечается, что военные США разрабатывают аналогичные варианты реагирования на разные военные конфликты: от потенциального нападения Северной Кореи на Южную до восстаний в Африке и Латинской Америке.

Напомним, 16 января с Ирана сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Договоренности между Ираном и "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) были достигнуты летом 2015 года. В соответствии с ними, Тегеран отказывался развивать свою ядерную программы в обмен на снятие международных санкций.