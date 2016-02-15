Катар готов присоединиться к операции в Сирии по запросу Саудовской Аравии

Об этом сообщает газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на государственного министра по делам обороны и бывшего главу МИД Катара Халида аль-Аттыйю, передает kommersant.ru. По словам министра, катарские солдаты будут готовы сражаться «бок о бок» с товарищами из Саудовской Аравии и ОАЭ, если «об этом попросит Эр-Рияд». При этом он отметил, что позиция эмирата уже определена. С октября Катар утверждал, что если для защиты народа Сирии потребуется наземная операция, то страна «ответит на призыв».

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Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила, что в рамках усилий по борьбе с терроризмом готова направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию будет проводить международная коалиция под эгидой США.