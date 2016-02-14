В Пенсильвании столкнулись более 50 машин: 3 погибших, десятки раненых

В американском штате Пенсильвания жертвами масштабного ДТП стали не менее трех человек. Об этом сообщили местные власти, передает Русская служба ВВС.

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Авария произошла в 120 км к северо-западу от Филадельфии. Груда покареженных автомобилей перегородила три полосы.

В происшествие попали более чем 50 автомобилей. Как сообщили экстренные службы штата, 40 человек были госпитализированы, еще 70 доставлены во временное убежище.

Автомобили столкнулись при плохих погодных условиях: сочетание метели и гололеда. По словам очевидцев происшествия, погода резко изменилась перед аварией, из-за чего видимость стала практически нулевой.

"Вдруг начался снег, и все затянуло белой мглой. Машина впереди нас просто исчезла", - рассказала NBC News водитель Эшли Фишер. Свою машину она остановила, но на ее глазах несколько автомобилей столкнулись на скользкой дороге.

Три человека находятся в критическом состоянии, говорят в медицинском центре Университета штата Пенсильвания.

Метеорологические службы рекомендовали жителям северо-восточных регионов США не покидать свои дома из-за "опасных для жизни температур".