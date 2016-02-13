Сирийские повстанцы получили ракеты "земля — земля" для защиты Алеппо

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в командовании повстанцев.

Речь идет о ракетах дальностью 20 километров. Вооружения были поставлены в «исключительных количествах», цитирует агентство одного из собеседников. Поставки были сделаны после того, как правительственная армия начала массированное наступление на Алеппо в начале февраля, передает Медуза.

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Кто именно поставил сирийской оппозиции вооружение, не сообщается. Reuters напоминает, что в ходе конфликта в Сирии повстанцы жаловались на отсутствие поставок мощных вооружений от поддерживающих их стран, в том числе Саудовской Аравии и Турции. При этом некоторые группы повстанцев получали вооружения через оперативный центр в Турции.

В первоначальном тексте заметки Reuters упоминались системы «Град». В последующей редакции они были заменены на ракеты «земля-земля».