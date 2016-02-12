Конгресс США одобрил новые санкции против Северной Кореи

За соответствующий законопроект проголосовали 408 конгрессменов, лишь двое голосовали против, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

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Теперь документ направлен на подпись президенту Бараку Обаме.

Решение о санкциях было принято в ответ на ядерные испытания, катастрофическую ситуацию с правами человека и кибер-деятельность Северной Кореи. Кроме того неделю назад северокорейская ракета вывела на орбиту свой спутник.

Законопроект предусматривает санкции против тех, кто способствует импорту в КНДР технологий, или тех, кто связаны с оружием массового уничтожения, или связаны с нарушением прав человека в стране или подрывной деятельностью в области кибер-безопасности.

Санкции будут предусматривать арест активов, запрет на выдачу виз в США и заключения государственных контрактов.

Ранее на этой неделе соответствующий законопроект о санкциях проголосовал Сенат США.