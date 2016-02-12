В московском суде объяснили, почему отказались принимать иск Навального против Путина

Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск российского оппозиционера Алексея Навального к президенту РФ Путину, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передают "РИА Новости".

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"Определением судьи принятие иска Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину отказано, поскольку оно не подлежит исполнению в порядке административного судопроизводства", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Навальный подал в Тверской суд административное исковое заявление к Путину.

Суть иска в том, что зять Путина Кирилл Шамалов при его помощи получил 1,75 миллиарда долларов госфинансирования по льготной ставке на проекты компании "Сибур" (акционером которой он является), но президент не сообщил о конфликте интересов при выдаче средств, как того требует закон