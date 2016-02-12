Число жертв мощного землетрясения на Тайване возросло до 94 человек (фото)

Число жертв сильного землетрясения, произошедшего в конце прошлой недели на острове Тайвань, достигло 94 человек.

Под завалами рухнувшего дома в специальном муниципалитете Тайнань сегодня было найдено еще несколько тел погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Пропавшими без вести числятся 30 жильцов. Спасатели в круглосуточном режиме продолжают их поиски, признавая, что шансов на обнаружение выживших практически не осталось. Последнего живого человека удалось вызволить из-под обломков в понедельник.

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Подземный толчок магнитудой 6,4 произошел в ночь на 6 февраля и привел к разрушению десятка строений в разных районах города на юго-западе острова. В их числе оказался 17-этажный жилой комплекс "Вэйгуань". Почти все жертвы (92 из 94 человек) были жильцами именно этого дома. Правоохранительные органы арестовали руководителей компании-застройщика, которых заподозрили в халатности и хищениях при строительстве.

По решению властей 15 февраля, после окончания празднования нового года по лунному календарю, все правительственные учреждения на острове приспустят флаги в знак траура по погибшим.