Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию, если так решит коалиция

С таким заявлением, как передает телеканал Al Arabiya, выступил 11 февраля советник министра обороны королевства, представитель "аравийской коалиции" по оказанию помощи правительству Йемена генерал Ахмед Асири, сообщает ТАСС.

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"Мы готовы направить войска, когда альянс примет такое решение, - указал он. - Мы продолжим вместе с союзниками нашу работу, чтобы победить ДАИШ (арабское название ИГ - УНИАН) в Сирии и Ираке. Объявление королевством об участии войсками в наземной операции - решение, которое не будет пересматриваться".

Асири признал, что наземное вторжение в Сирии "чревато рисками". "Да, существуют риски, как и в любой другой военной операции", - подчеркнул он, выразив при этом мнение, что "никакая внешняя сила в настоящее время не борется с "Исламским государством" в Сирии". Иранцы же, по его словам, в Сирии и в Ираке "поддерживают террористов".