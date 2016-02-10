Сирийская оппозиция озвучила условия для возвращения на переговоры в Женеву

Об этом заявил в среду в Лондоне координатор ВКП, экс-премьер Сирии Риад Хиджаб, сообщает ТАСС.

"Я говорю о снятии осады городов, освобождении заключенных, допуске помощи нуждающимся и остановке ударов по районам проживания гражданского населения", - сказал он по завершении встречи с главой МИД Великобритании Филипом Хаммондом.

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"Прежде, чем мы поедем 25 февраля, эти меры должны быть применены на местах", - сказал он.

При этом он призвал Соединенные Штаты оказать давление на Москву с тем, чтобы остановить российские авиаудары. Они, по его словам, "гарантируют, что (президент Сирии Башар) Асад остается у власти".

Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция заявила о готовности бороться вместе с Россией с террористической организацией "Исламское государство", но настаивает на прекращении операции российских ВКС.