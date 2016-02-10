Россия может расторгнуть договор о дружбе и братстве с Турцией от 1921 года

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Действительно, в адрес МИД поступил запрос ряда депутатов Госдумы с предложением о расторжении договора, - сказала дипломат. - Могу сказать, что на данный момент запрос должен быть изучен: что конкретно там предлагается. Все это будет сделано в установленном порядке. Пока нужно изучить эту инициативу".

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Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".