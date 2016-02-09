В Швеции группа неизвестных планировала с топорами напасть на лагерь беженцев

В автомобилях подозреваемых были найдены дубинки, ножи, ломы и топоры, пишет Лента.ру со ссылкой на The Local.

Представитель полиции Стокгольма Хесам Акбари (Hesam Akbari) отметил, что члены группы не в первый раз задерживаются правоохранительными органами.

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"По данным полиции, против них выдвинуто три обвинения: в подготовке к насильственному нападению, в подстрекательстве к нападению и в подстрекательстве к поджогу", — заявил он.

Большинство подозреваемых являются выходцами из-за рубежа, некоторые из них живут и работают в Швеции. Один из членов этой группы ранее задерживался в связи с недавними антимигрантскими демонстрациями в Стокгольме.

Нюнесхамн расположен в 60 километрах к югу от столицы. Он часто используется для проезда на Стокгольмский архипелаг.

В конце января шведские чиновники предложили ввести чрезвычайные меры по обеспечению безопасности в стране. Предложение поступило после инцидента со смертельным ранением работницы приюта для беженцев.

Отмечается, что страна приняла 163 тысячи искателей убежища в 2015 году и ожидает еще 100 тысяч в этом году, несмотря на ужесточение пограничного контроля.