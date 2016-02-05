НАТО: Российские авиаудары подрывают мирный процесс в Сирии

Однако авиаудары, которые, по его словам, российская авиация наносит в Сирии преимущественно по позициям сирийских повстанцев подрывают все усилия по выработке такого политического решения, отметил Столтенберг, передает Русская служба ВВС.

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Накануне переговоры по урегулированию ситуации в Сирии были приостановлены.

Российский МИД возложил ответственность за приостановку переговоров на сирийскую оппозицию, обвинив делегацию из Эр-Рияда в попытке сорвать переговорный процесс.

США считают, что переговоры были перенесены именно из-за действий российских властей в Сирии.