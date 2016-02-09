Обама и премьер-министр Канады обсудили борьбу с ИГ

Политики подчеркнули, что атаки ИГ вне стран Ближнего Востока только усилили необходимость в давлении на группировку до ее полного уничтожения.

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Кроме того, Обама позитивно отметил вклад Канады в действия международной антитеррористической коалиции, пишет Росбалт.

Ранее Пентагон похвалил Канаду за решение увеличить число военных на севере Ирака. Также стало известно, что Канада намерена в феврале прекратить наносить авиаудары по ИГ.