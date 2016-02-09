Обама и премьер-министр Канады обсудили борьбу с ИГ
00:55, 09 февраля 2016Мир
297 0
Президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили борьбу с террористами «Исламского государства», сообщает пресс-служба Белого дома.
REUTERS
Политики подчеркнули, что атаки ИГ вне стран Ближнего Востока только усилили необходимость в давлении на группировку до ее полного уничтожения.
Читайте такжеСША для борьбы с ИГИЛ развернут сухопутную операцию в Ираке с участием элитной дивизии
Кроме того, Обама позитивно отметил вклад Канады в действия международной антитеррористической коалиции, пишет Росбалт.
Ранее Пентагон похвалил Канаду за решение увеличить число военных на севере Ирака. Также стало известно, что Канада намерена в феврале прекратить наносить авиаудары по ИГ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter