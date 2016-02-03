В США зафиксировали первый случай заражения вирусом Зика - BBC

Случай заражения подтвердили в Центре по контролю и предотвращению заболеваний, передает BBC Украина.

Как сообщают, пациент заразился вирусом Зика после полового контакта с кем-то, кто вернулся из одной из стран, где бушует болезнь.

Однако пока не было ни одного сообщения о заражении вирусом Зика в США через укус москита.

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Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса Зика глобальной угрозой мирового масштаба.

Больше всего вирус пока что поразил страны Латинской Америки.

Вирус Зика считают причиной рождения тысяч детей с недоразвитым мозгом, а некоторые страны уже посоветовали женщинам воздержаться от беременности до тех пор, пока вспышка вируса не пойдет на спад.